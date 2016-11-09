香港个股：汇控早盘跌2.6%比重最大蓝筹，上日伦敦回购近2,900万英镑股份

路透香港11月9日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周三香港早盘收跌2.62%，为跌幅比重最大蓝筹股，上日在伦敦回购近2,900万英镑的股份。

汇丰盘中最多跌3.6%至57港元，早盘收报57.55港元，大市恒生指数 则收跌2.82%至三个月低位。

美国总统大选正进行点票，共和党候选人特朗普获得的选举人票暂时领先，市场预计特朗普竞选成功后美国经济政策会有较大变化，令环球股市避险情绪陡然升温。

汇丰今天在联交所的声明称，周二在伦敦买入约464万股普通股，按成交量加权平均价每股6.1503英镑，涉资约2,853.6万英镑。

截至11月8日，汇丰累计回购214,735,021股普通股，金额约12.6亿英镑。

汇丰此前称，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。

汇丰同时公布，8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)