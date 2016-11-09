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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 12:38 BJT

《汇市简讯》美联储升息机率跟随金融市场大跌

0422 GMT

* 美国大选计票情况出人意料，引发金融市场重挫，美联储12月升息机率亦随之腰斩

* 交易情况显示，预计升息机率低于40%。

* 目前很难预料西方主要市场开盘之后会有什么样的恐慌卖压

* 今年市场对事件风险结果的预期普遍都没抓准。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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