美国债市：公债上扬，总统大选选情令股指期货挫跌

分析师称，美国股指期货遭到抛售，引发了对于较风险低公债的避险需求。

“我们看到不确定性溢价涌入，股市下跌，债市反弹。如果美联储看到金融状况紧张...则可能会在下月重新考虑加息事宜，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp称。

根据Tradeweb数据，指标10年期公债 价格涨逾1点，收益率较周二纽约尾盘下滑近13个基点至1.736%。

短期公债收益率大幅下滑，因美联储可能在12月13-14日会议上不加息以避免市场进一步波动的预期升温。