美国债市：公债上扬，总统大选选情令股指期货挫跌

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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分析师称，美国股指期货遭到抛售，引发了对于较风险低公债的避险需求。
“我们看到不确定性溢价涌入，股市下跌，债市反弹。如果美联储看到金融状况紧张...则可能会在下月重新考虑加息事宜，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp称。
根据Tradeweb数据，指标10年期公债 价格涨逾1点，收益率较周二纽约尾盘下滑近13个基点至1.736%。
10年期公债收益率录得6月24日以来的最大跌幅。
短期公债收益率大幅下滑，因美联储可能在12月13-14日会议上不加息以避免市场进一步波动的预期升温。
根据路透数据，两年期公债 收益率跌12个基点至0.734%，此前曾一度下跌14个基点，为2009年3月以来的最大跌幅。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/侯雪苹；审校 王颖/杜明霞)
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