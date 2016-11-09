路透基点：兴业金融租赁寻求1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兴业金融租赁有限责任公司正寻求1.5亿美元三年期定期贷款。
永丰银行(中国)是本案牵头行兼簿记行，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。
银行受邀以两个层次参与：承贷3,000万美元或以上者有15个基点的前端费，并获牵头行头衔；承贷1,000-2,900万美元者有10个基点的前端费，并获主办行头衔。
所筹资金用于一般企业用途。
借款人成立于2010年8月，是兴业银行旗下的全资子公司。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。