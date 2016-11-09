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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 13:01 BJT

路透基点：兴业金融租赁寻求1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港11月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兴业金融租赁有限责任公司正寻求1.5亿美元三年期定期贷款。

永丰银行(中国)是本案牵头行兼簿记行，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。

银行受邀以两个层次参与：承贷3,000万美元或以上者有15个基点的前端费，并获牵头行头衔；承贷1,000-2,900万美元者有10个基点的前端费，并获主办行头衔。

所筹资金用于一般企业用途。

借款人成立于2010年8月，是兴业银行旗下的全资子公司。(完)

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