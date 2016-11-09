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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 13:03 BJT

中国货币市场：连续净回笼后供给收敛，央行货币政策报告巩固谨慎预期

路透上海11月9日 - 在中国央行公开市场连续数日大额净回笼后，银行间市场周三早盘
资金面出现收敛，大行供给减少且报价也稍有提高，但轧平头寸仍暂无问题。
    
    央行最新货币政策报告明确提出要拉长资金供给期限，印证此前市场收短放长判断，对
未来长期流动性的谨慎预期进一步巩固。
    
    北京一银行交易员称，“大行融出的比之前少，价格上也贵了好几个点，但平头寸问题
不大。”
    
    对于央行最新货币政策报告内容，她认为，央行对收短放长的态度十分明确，资金价格
总体抬升的压力不小，机构未来操作将会更为谨慎。
        
    央行最新货币政策报告称，今年货币市场单日交易量一度逾4万亿，是2014年日均水平
的4倍，其中九成为隔夜。短期内交易量迅速膨胀和期限超短期化风险值得重视。适当拉长
资金供应期限，有利于引导银行提高流动性管理水平，合理安排资产负债总量和期限结构，
防范资产负债期限错配和流动性风险。
    
    交易员并称，至于备受关注的美国大选，对中国债市的影响还需要通过人民币汇率的变
化等来逐步反应，暂时以观望为主。早盘人民币兑美元 大涨逾200点，升破6.76
元。
    
    美国大选现场直播结果情况图表：tmsnrt.rs/2fxyZV0
    
    虽然上周央行提前加量进行了中期借贷便利(MLF)，但自上周三（2日）起至今，央行公
开市场已连续六日净回笼，累计达6,650亿元，远远超过4,370亿元的MLF投放量。
                    
    以下为主要货币市场利率报价：
 北京时间12:07               今日(%)     上日(%)    变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                 
 其中:隔夜                     2.1249     2.1114        +1.35
  七天                         2.3095     2.2694        +4.01
 14天                          2.4864     2.4736        +1.28
 上海证交所质押式回购利率                                    
 其中:隔夜                     2.1150     1.3300       +78.50
  七天                         2.3000     2.2350        +6.50
  14天                         2.4200     2.2500       +17.00
 回购定盘利率                                                
 其中:隔夜                     2.1300     2.1200        +1.00
  七天                         2.4000     2.3500        +5.00
  14天                         2.5000     2.5500        -5.00
 Shibor                                                      
 其中:隔夜                     2.1820     2.1870        -0.50
 七天                          2.3890     2.3920        -0.30
 三个月                        2.8655     2.8648        +0.07
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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