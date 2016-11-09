中国货币市场：连续净回笼后供给收敛，央行货币政策报告巩固谨慎预期

路透上海11月9日 - 在中国央行公开市场连续数日大额净回笼后，银行间市场周三早盘 资金面出现收敛，大行供给减少且报价也稍有提高，但轧平头寸仍暂无问题。 央行最新货币政策报告明确提出要拉长资金供给期限，印证此前市场收短放长判断，对 未来长期流动性的谨慎预期进一步巩固。 北京一银行交易员称，“大行融出的比之前少，价格上也贵了好几个点，但平头寸问题 不大。” 对于央行最新货币政策报告内容，她认为，央行对收短放长的态度十分明确，资金价格 总体抬升的压力不小，机构未来操作将会更为谨慎。 央行最新货币政策报告称，今年货币市场单日交易量一度逾4万亿，是2014年日均水平 的4倍，其中九成为隔夜。短期内交易量迅速膨胀和期限超短期化风险值得重视。适当拉长 资金供应期限，有利于引导银行提高流动性管理水平，合理安排资产负债总量和期限结构， 防范资产负债期限错配和流动性风险。 交易员并称，至于备受关注的美国大选，对中国债市的影响还需要通过人民币汇率的变 化等来逐步反应，暂时以观望为主。早盘人民币兑美元 大涨逾200点，升破6.76 元。 美国大选现场直播结果情况图表：tmsnrt.rs/2fxyZV0 虽然上周央行提前加量进行了中期借贷便利(MLF)，但自上周三（2日）起至今，央行公 开市场已连续六日净回笼，累计达6,650亿元，远远超过4,370亿元的MLF投放量。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1249 2.1114 +1.35 七天 2.3095 2.2694 +4.01 14天 2.4864 2.4736 +1.28 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.1150 1.3300 +78.50 七天 2.3000 2.2350 +6.50 14天 2.4200 2.2500 +17.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1300 2.1200 +1.00 七天 2.4000 2.3500 +5.00 14天 2.5000 2.5500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.1820 2.1870 -0.50 七天 2.3890 2.3920 -0.30 三个月 2.8655 2.8648 +0.07 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)