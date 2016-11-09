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货币新闻 | 2016年 11月 9日 星期三 13:27 BJT

国际油市：油价大跌，因特朗普在美国大选中暂时领先

“这是英国退欧时刻的昔日重现，非常让人焦心，”住友商事全球研究驻东京总裁Bob Takai说。

“投资者完全进入‘避险’模式...特朗普胜选将对油价产生负面影响，”交易平台和研究公司FXTM的市场研究副总裁Jameel Ahmad说。

特朗普拿下关键摇摆州--俄亥俄州、佛罗里达州、北卡州，或许还有佐治亚州，在其他一些州以微小优势领先希拉里。

另有美国石油协会(API)报告显示，原油库存增加440万桶，也令市场承压。(完)

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(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 王洋/李爽)

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