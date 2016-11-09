国际油市：油价大跌，因特朗普在美国大选中暂时领先

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“这是英国退欧时刻的昔日重现，非常让人焦心，”住友商事全球研究驻东京总裁Bob Takai说。
“投资者完全进入‘避险’模式...特朗普胜选将对油价产生负面影响，”交易平台和研究公司FXTM的市场研究副总裁Jameel Ahmad说。
特朗普拿下关键摇摆州--俄亥俄州、佛罗里达州、北卡州，或许还有佐治亚州，在其他一些州以微小优势领先希拉里。
另有美国石油协会(API)报告显示，原油库存增加440万桶，也令市场承压。(完)
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(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 王洋/李爽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。