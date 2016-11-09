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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 13:47 BJT

《全球汇市》美元重挫，因特朗普在胶着选情中领先

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1269  1.1023  +2.23  +3.77  1.0860
    美元/日圆            101.53  105.14  -3.43 -15.60  120.30
    欧元/日圆         114.40  115.87  -1.27 -12.32  130.47
    美元/瑞郎            0.9573  0.9774  -2.06  -4.44  1.0018
    英镑/美元            1.2513  1.2377  +1.10 -15.10  1.4738
    美元/加元            1.3479  1.3287  +1.45  -2.60  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7810  6.7955  -0.21  +3.24  6.5680
    澳元/美元            0.7611  0.7761  -1.93  +4.62  0.7275
    新西兰元/美元        0.7318  0.7384  -0.89  +7.22  0.6825
    澳元/日圆         77.270  81.570  -5.27 -11.81  87.620
    新西兰元/日圆     74.350  77.650  -4.25  -9.31  81.980
    英镑/日圆         127.08  130.22  -2.41 -28.29  177.22
    澳元/新西兰元     1.0399  1.0501  -0.97  -2.48  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 艾茂林/王洋/蔡美珍/刘秀红/王丽鑫/杜明霞)

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