路透基点：中国正通汽车重返市场筹办3亿美元三年期贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司正筹办一笔3亿美元三年期可转让定期贷款，用于营运资本及再融资。
全球协调人摩根士丹利正在邀请银行加入高级银团及一般银团。
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点，平均期限为2.525年。
承贷3,000-4,900万美元的银行，获得综合收益369个基点及高级主办行头衔，前端费110个基点；
承贷2,000-2,900万美元的银行，获得综合收益363个基点及主办行头衔，前端费95个基点；
承贷1,000-1,900万美元的银行，获得综合收益357个基点及安排行头衔，前端费80个基点。
正通汽车在2012年8月签署一项1.7亿美元等值15个月贷款，并在2012年12月透过绿鞋贷款提高至3.7亿美元。瑞士信贷为原始牵头行兼簿记行，贷款初始利率为Libor加码550个基点，每季提高100个基点，平均为Libor加码约750个基点。银行综合收益为825-875个基点，费用为75-125个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 刘秀红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。