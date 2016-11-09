路透基点：中国正通汽车重返市场筹办3亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港11月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司正筹办一笔3亿美元三年期可转让定期贷款，用于营运资本及再融资。

全球协调人摩根士丹利正在邀请银行加入高级银团及一般银团。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点，平均期限为2.525年。

承贷3,000-4,900万美元的银行，获得综合收益369个基点及高级主办行头衔，前端费110个基点；

承贷2,000-2,900万美元的银行，获得综合收益363个基点及主办行头衔，前端费95个基点；

承贷1,000-1,900万美元的银行，获得综合收益357个基点及安排行头衔，前端费80个基点。

正通汽车在2012年8月签署一项1.7亿美元等值15个月贷款，并在2012年12月透过绿鞋贷款提高至3.7亿美元。瑞士信贷为原始牵头行兼簿记行，贷款初始利率为Libor加码550个基点，每季提高100个基点，平均为Libor加码约750个基点。银行综合收益为825-875个基点，费用为75-125个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 刘秀红)