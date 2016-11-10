《中国已公布新股发行上市日程表》--11月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 11/10 沪 博迈科 732727 5,870 20.81 22.99 华林证券 11/14 11/10 深 科信技术 300565 4,000 8.78 22.98 招商证券 11/14 11/11 沪 通灵珠宝 732900 *6,079.89 *14.25 *19.52 华泰联合 11/15 11/14 沪 宏辉果蔬 732336 3,335 -- -- 申万宏源 11/16 11/15 沪 神力股份 732819 3,000 -- -- 中信证券 11/17 11/15 深 凯中精密 002823 3,600 -- -- 国信证券 11/17 11/16 沪 吴江银行 732323 11,150 6.83 12.62 华泰联合 11/18 11/16 深 天能重工 300569 2,084 -- -- 兴业证券 11/18 11/17 沪 苏州科达 732660 6,670 -- -- 华林证券 11/21 11/17 深 中装建设 002822 7,500 -- -- 国海证券 11/21 *11/18 沪 中通国脉 732559 2,200 -- -- 金元证券 11/22 *11/18 深 纳尔股份 002825 2,500 -- -- 东方花旗 11/22 11/21 沪 湘油泵 732319 2,023 10.46 22.98 万联证券 11/23 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 11/10 沪 海兴电力 9,334 23.63 21.32 中金公司 *11/11 深 东方中科 2,834 4.96 22.95 长城证券 *11/11 沪 国泰集团 5,528 6.45 14.81 中德证券 -- 沪 上海银行 60,045 17.77 8.26 国泰君安 申万宏源 -- 深 神宇股份 2,000 8.84 22.99 民生证券 -- 深 激智科技 1,990 14.94 22.98 广发证券 -- 深 汇金科技 1,400 26.11 22.99 国都证券 -- 沪 步长制药 6,980 55.88 22.99 中信证券 -- 深 桂发祥 3,200 16.60 22.99 中信建投 -- 沪 康德莱 5,260 9.50 22.99 申万宏源 -- 深 凯莱英 3,000 30.53 22.95 银河证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。