全球金市：金价录得英国公投退欧后最大单日涨幅，特朗普领先希拉里

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
特朗普周二在佛罗里达和俄亥俄州等一些摇摆州中意外获胜，距离胜选美国总统又进一步，令预期希拉里将获胜的全球市场紧张不已。
美元及全球股市大跌，各国公债价格飙升，墨西哥披索几乎在直线下挫。
现货金 一度上涨4.9%至每盎司1,337.40美元，创9月27日以来最高水准，到0555GMT时涨4%至每盎司1,326.70美元。
“若特朗普当选总统，则意味着很长时间的不确定性，他的每一次讲话都将给市场造成巨大影响，”香港黄金服务提供商J. Rotbart & Co管理合伙人Joshua Rotbart称。
美国12月期金 最新涨4.2%至每盎司1,327.70美元。
现货银 一度涨至每盎司18.996美元，为10月3日以来最高，最新涨2.9%至18.87美元。现货铂金 涨1.5%，现货钯金 跌0.8%。
图表：市场对美国大选的反应 tmsnrt.rs/2fXfo0L
(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/刘秀红；审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。