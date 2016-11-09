全球金市：金价录得英国公投退欧后最大单日涨幅，特朗普领先希拉里

特朗普周二在佛罗里达和俄亥俄州等一些摇摆州中意外获胜，距离胜选美国总统又进一步，令预期希拉里将获胜的全球市场紧张不已。

美元及全球股市大跌，各国公债价格飙升，墨西哥披索几乎在直线下挫。

现货金 一度上涨4.9%至每盎司1,337.40美元，创9月27日以来最高水准，到0555GMT时涨4%至每盎司1,326.70美元。

“若特朗普当选总统，则意味着很长时间的不确定性，他的每一次讲话都将给市场造成巨大影响，”香港黄金服务提供商J. Rotbart & Co管理合伙人Joshua Rotbart称。

美国12月期金 最新涨4.2%至每盎司1,327.70美元。

现货银 一度涨至每盎司18.996美元，为10月3日以来最高，最新涨2.9%至18.87美元。现货铂金 涨1.5%，现货钯金 跌0.8%。

图表：市场对美国大选的反应 tmsnrt.rs/2fXfo0L

(完)

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