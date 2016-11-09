欧元债市：避险德债收益率跌至两周低点，特朗普愈发接近胜选

大选开始前不久进行的民调显示希拉里将获胜，但目前形势尚不明朗。

特朗普在佛罗里达和俄亥俄等“摇摆州”意外拿下选票，获胜机会增大，这令押注希拉里获胜的市场出现动荡。

美国公债收益率跌8个基点，市场陷入混乱，美元下跌、股市跳水，投资者面临着特朗普获胜的真实可能性，而特朗普获胜可能颠覆全球政治秩序。

外界认为特朗普会令出口受损，并为市场带来不确定性。

美国和欧元区公债收益率周二上涨，这暗示投资者认为希拉里会取胜。

“结果对避险资产是巨大的提振，美联储下月升息的可能性下降也使美国公债受到提振，”德国商业银行汇率分析师David Schnautz说道。(完)

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