版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 14:40 BJT

澳洲股市：收低1.9%，因特朗普选票暂时领先令市场愕然

路透11月9日 - 澳洲股市周三回吐稍早涨幅，收于英国公投退欧以来的最低水准，因美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)似乎更有可能入主白宫。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收低1.9%或101.19点至5,156.6点。盘中一度触及四个月低位，今日创下两年多最差单日表现。

澳洲证交所发表推文确认，周三该交易所成交量触及纪录最高的171万股，此前创下的纪录是在6月24日的153万股。

该交易所下跌股数量超过上涨股，有529支触及52周新低，439支触及52周高位。

所有主要分项指数均下跌，其中金融分项指数领跌。

澳洲“四大”银行股下跌近2%，其中澳洲国民银行 盘中触及三个月低位。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐