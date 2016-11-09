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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 14:42 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普领先，市场动荡不安

0630GMT

* 美元/日圆下跌2.8%，欧元/美元上涨1.9%，美元/加元上涨1.2%，澳元/美元跌1.5%

* 英镑/美元涨1%，澳元/日圆挫跌4.35%，美元/墨西哥披索大涨11.7%

* 美元/南非兰特上扬3%，美元/韩元涨1.5%，美元/离岸人民币涨0.22%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑2.7%

* 日经指数收低5.36%，E-迷你标普500指数期货下挫4.4%，美国原油期货跌2.38%，现货金上扬2.98%，美国10年期公债收益率报1.83%

* 美国共和党总统候选人特朗普领先，全球市场动荡不安

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 白云)

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