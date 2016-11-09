台湾债市：105/11R券殖利率转收跌结束连四弹，美国大选进展令避险情绪陡升

* 市况瞬间猪羊变色，因特朗普赢面不小 * 债市短期避险需求高，未来仍由基本面牵动走势 * 明日105/11R发行前交易殖利率区间在0.920-1.000% 路透台北11月9日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周三开高收低，终止 连四日弹升走势。交易员表示，盘初先反应105/11R标售不佳以及昨晚美债殖利率急弹，但随着美国共和党总 统候选人特朗普得票数转为领先，避险需求急遽升温。 交易员认为，虽然票数尚未完全开出，但民主党候选人希拉里似乎大势已去，倘若特朗普真的当选，国际 金融局势短期料陷入动荡，公债在避险需求带动下，殖利率仍有小幅向下空间。 〞我是不悲观(特朗普当选)，换屁股就换脑袋，选完不一定是这样。〞一大型公股银行交易主管说。 他认为，短期债市的确会有避险需求，但未来还是要看基本面变化，若经济持续好转，美国还是不会改变 升息的步伐，债市的压力依旧存在。 另一大型票券商交易主管称， 若特朗普当选，需要观察他会不会将美联储主席叶伦撤换，在此变数下，1 2月是否升息仍在未定之天。 一证券商交易主管认为，以长线走势观察，台债10年期殖利率仍处在历史低档区，未来除非央行降息与经 济恶化，否则殖利率不易向下。 〞不能忽视所处的位置，向上弹的压力是存在的。〞他说。 根据路透统计，目前特朗普取得240席选举人票，希拉里则有215票。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的105/11R得标利率1.018%%，高于市场预估的0.955-0.975%。得标比 重方面，105/11R公债银行业得标比重43.83%、证券业46.83%、票券业2.67%、保险业6.67%。 交易员预估，明天105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.920-1.000%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 -3.50 0.6800 0.6800-0.7050 11.0 10 105/11R -6.29 0.9520 0.9500-1.0475* 100.5 *表创该券交易以来殖利率高位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.9650% 5 105/13 0.6800% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 乔艳红)