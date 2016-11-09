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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 14:50 BJT

台湾债市：105/11R券殖利率转收跌结束连四弹，美国大选进展令避险情绪陡升

* 市况瞬间猪羊变色，因特朗普赢面不小
    * 债市短期避险需求高，未来仍由基本面牵动走势
    * 明日105/11R发行前交易殖利率区间在0.920-1.000%

    路透台北11月9日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周三开高收低，终止
连四日弹升走势。交易员表示，盘初先反应105/11R标售不佳以及昨晚美债殖利率急弹，但随着美国共和党总
统候选人特朗普得票数转为领先，避险需求急遽升温。
    
    交易员认为，虽然票数尚未完全开出，但民主党候选人希拉里似乎大势已去，倘若特朗普真的当选，国际
金融局势短期料陷入动荡，公债在避险需求带动下，殖利率仍有小幅向下空间。
    
     〞我是不悲观(特朗普当选)，换屁股就换脑袋，选完不一定是这样。〞一大型公股银行交易主管说。
    
    他认为，短期债市的确会有避险需求，但未来还是要看基本面变化，若经济持续好转，美国还是不会改变
升息的步伐，债市的压力依旧存在。
    
    另一大型票券商交易主管称， 若特朗普当选，需要观察他会不会将美联储主席叶伦撤换，在此变数下，1
2月是否升息仍在未定之天。
    
    一证券商交易主管认为，以长线走势观察，台债10年期殖利率仍处在历史低档区，未来除非央行降息与经
济恶化，否则殖利率不易向下。
    
    〞不能忽视所处的位置，向上弹的压力是存在的。〞他说。

    根据路透统计，目前特朗普取得240席选举人票，希拉里则有215票。
    
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的105/11R得标利率1.018%%，高于市场预估的0.955-0.975%。得标比
重方面，105/11R公债银行业得标比重43.83%、证券业46.83%、票券业2.67%、保险业6.67%。 
    
    交易员预估，明天105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.920-1.000%。       

         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                  -3.50    0.6800     0.6800-0.7050        11.0
    10  105/11R                  -6.29    0.9520    0.9500-1.0475*       100.5
   *表创该券交易以来殖利率高位
    
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.9650%
   5    105/13                          0.6800%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)     

 (记者 董永年；审校 乔艳红)

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