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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 14:59 BJT

日本债市：公债价格上涨，不过对美国大选选情反应不大

日本财务省将于周四标售8,000亿日圆(78.1亿美元)的30年期日债。    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.280%     -1.5   -0.265%
    五年期公债        -0.210%     -0.5   -0.205%
    10年期公债       -0.075%     -0.5   -0.070%
    20年期公债        0.355%     -0.5    0.360%
    30年期公债        0.480%     -1.5    0.495%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.95    +0.15    151.80
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王丽鑫/王颖；审校 李爽/白云)

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