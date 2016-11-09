《路透晚报》--11月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《分析师观点》特朗普获胜令全球避险情绪升温，人民币贬值压力短期缓解

美国共和党总统候选人特朗普获胜当选美国新总统。分析人士指出，特朗普当选令资本市场短期避险情绪回升，未来美国货币政策及美联储主席人选都面临不确定性，美元短线走弱可能性较大，这有助于缓解人民币贬值的外部压力；不过特朗普主张贸易保护主义，恐对中国出口造成不利影响。

--中美关系：中方将与新任美国总统合作，确保双边关系平稳发展--外交部

中国外交部表示，中方将与新任美国总统合作，确保双边关系平稳发展。外交部发言人陆慷在发布会上称，“中方亦关注美国大选情况，并将与新任美国总统合作，确保双边关系平稳发展，惠及两国及全球人民。”

--中国数据：10月CPI和PPI“双升”短期通胀存上行风险，但不足以掣肘货币政策

基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，同比上涨2.1%创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比上涨1.2%创近五年新高。通胀短期料维持温和上升态势，但尚不足以对货币政策构成明显干扰。

--《综述》应对煤价飞涨中国火线保供应，鼓励煤电大户签长约

一方面中国坚定化解煤炭钢铁过剩行业产能的决心不动摇，另一方面煤炭价格自今年7月开始一路上涨，尤其随着冬季来临，煤炭价格更是居高不下，不仅扰动着与煤相关行业及煤炭现货，期货价格大幅波动，更扰动着监管层的心。

--中国能源：四家煤炭和电力企业签电煤中长期合同，动力煤基础价535元

中国国家发改委副秘书长许昆林表示，神华集团、中煤集团与华电集团、国家电投集团昨日签订电煤中长期合同，双方锁定资源数量，商定基础价格，后续将参照市场变化相应调整。此次中长期合同确定5500大卡动力煤基础价为535元人民币/吨，并将于12月开始执行。

--中国煤炭：10月全国铁路煤炭运量同比增6.6%，11月首周增一成--新华

新华社报导称，中国10月全国铁路煤炭运量完成1.7亿吨，同比增长6.6%；11月第一周，煤炭运量完成近4,000万吨，同比增长10.2%，增幅进一步扩大。

--中国环保：主攻生态环境损害赔偿制度改革，有序推动改革试点--环保副部长

中国环境保护部副部长黄润秋称，明确生态环境损害赔偿制度改革的主攻方向是省级政府成为生态环境损害赔偿的主力军，加快建立健全生态环境损害鉴定评估技术体系，探索生态环境损害赔偿资金管理制度等，并有序推动改革试点。

--中国电力：迎峰度冬要保证重要用户电力供应，杜绝大范围停电--能源局

中国国家能源局称，要确保迎峰度冬期间电力系统稳定运行，保证重要用户电力、热力可靠供应，坚决杜绝大范围停电、停热事故发生。坚决遏制电力事故和电力安全事件的发生。

--中美贸易：中国忠旺控股称美国商务部初步裁决其违反美反倾销规定

中国忠旺控股有限公司称，美国商务部初步裁定，该公司对美国的部分铝产品出口违反了2010年实施的反倾销规定。

【金融】

--香港金融：若有需要，随时可为银行体系提供流动性支持--金管局总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，美国总统选举引发环球股市和汇市大幅波动，惟港元和离岸人民币的利率和汇率仍然保持稳定，银行同业货币市场没有明显的收紧迹象；他表示，在有需要时金管局随时可以为银行体系提供流动性支持。

--台湾金融：央行称特朗普当选对金融市场冲击很大，汇市将维持动态稳定

台湾央行总裁彭淮南表示，美国是全球最大经济体，占全球GDP的25%，特朗普若当选美国总统，对金融市场冲击很大，央行会尽最大的努力维持金融市场的稳定；即对银行流动性的提供，保证银行流动性绝对不会有问题，及一定会维持外汇市场的动态稳定。

--中国金融：上海银监局要求辖内银行严查房贷借款人偿债能力和信用记录

继中国央行上海总部要求辖内各商业银行严格落实上海市房地产调控政策后，上海银监局近日亦下发通知，要求辖内商业银行全面加强个人住房信贷风险管理，要加强对房贷借款人的偿债能力审查和信用记录，严格执行首付资金真实性检查要求。

--中国金融：广东首单省属国企债转股项目落地，建行安排约150亿资金--报载

按资产计中国第二大银行--中国建设银行与中国广东省国资委、广晟资产经营有限公司共同签署市场化债转股框架合作协议，由建行安排150亿元人民币资金与广晟公司开展市场化债转股合作。这是广东省内首单省属国有企业市场化债转股合作项目。

【固定收益】

--中国公开市场：今日仅进行200亿元七天逆回购，单日净回笼1,350亿元

中国央行公开市场今日将仅进行200亿元人民币七天期逆回购操作；而继昨天恢复操作后，14天和28天期品种再次缺席。据此计算，单日将净回笼1,350亿元。

--《中国债市每日综述》现券随美国选情上下波动，关注人民币汇率未来走势

中国银行间市场现券收益率先跌后涨，情绪随着美国选情上下 波动，不过全天来看，仅较上日收盘小跌。而上午公布的中国10月通胀数据，因与市场预期 相差不远，反倒是关注度不是太高。

--新债招标：中国五年续发国债加权收益率2.4480%，最终发行269.3亿元

中国财政部公告称，今日招标续发行的五年期固息国债获得9. 3亿元人民币的追加认购，最终发行269.3亿元；此前业内人士透露，该债加权中标收益率为 2.4480%，接近此前2.46%的预测均值。

【外汇】

--中国汇市：人民币大幅震荡收盘小涨，特朗普获胜后美元渐企稳

人民币兑美元即期缩量收盘小涨，日内波幅近300点，中间价则微跌。交易员称，日内美国大选选情反复，市场避险情绪快速升温，美元指数一度跌至一个月低点；特朗普当选美国总统后美元逐渐企稳，人民币因此收窄涨幅，市场观望气氛较浓，成交明显清淡。

--中国金融：三季度境外投资者对境内金融机构直接投资首现净流出--外管局

中国国家外汇管理局称，三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出23.15亿美元，这也是该数据自2012年公布以来首次出现净流出。二季度为净流入2.8亿美元。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数暂稳至93.75

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.05%至93.75；SDR篮子指数微升至95.01，BIS篮子指数微跌至94.40。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘跌幅缩窄，美国大选推升避险情绪致波动加剧

中国股市沪综指收盘跌幅缩窄。分析师指出，今日A股走势跟随美国总统大选进展上下波动，场内避险情绪有所升温，沪综指一度跌逾1.6%，不过午后逐级回升；目前市场板块间分化较严重，料后市仍以震荡为主。

--台湾股市：财政部次长称国安基金严阵以待，密切注意市场变动

美国总统大选开票过程造成金融市场大幅变动。台湾财政部次长苏建荣周三对路透表示，国安基金严阵以待，密切注意市场变动，并将与四大政府基金保持密切的联系。若逢外资大幅撤出，股市剧烈变动或是国际的政经情势可能有大幅变化的情况下，国安基金随时可以召开临时会议讨论。

--中国期货：自11日结算时起调整动力煤期货保证金至8%，涨跌停板至6%--郑商所

中国郑州商品交易所称，自11月11日（周五）结算时起，将动力煤期货合约交易保证金标准调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%。此前分别为6%和5%。

--中国个股：乐视网否认拖欠货款，并预计乐视影业无法在今年完成注入

近日备受关注的中国视频网站--乐视网公告称，预计乐视影业无法在2016年完成注入，同时拟继续推进本次重大资产重组项目，并选择2017年、2018年、2019年三年作为乐视影业业绩承诺期。

--企业并购：北京控股斥11亿美元入股俄油旗下油气开发分支，拓上游领域

北京市政府掌控的北京控股宣布，拟斥资11亿美元收购俄罗斯能源巨头--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)旗下油气开发分支Verkhnechonskneftegaz的20%股权，后者持有于俄罗斯联邦境内开发韦尔赫内琼斯克油汽田的牌照，为东西伯利亚最大油田之一。

--香港个股：中广核矿业向海南矿业发行新股，占经扩大后股本近一成