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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 15:16 BJT

《全球汇市》美元大跌，因特朗普有望在胶着选情中意外胜出

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1192  1.1023  +1.53  +3.06  1.0860
    美元/日圆            102.50  105.14  -2.51 -14.80  120.30
    欧元/日圆         114.74  115.87  -0.98 -12.06  130.47
    美元/瑞郎            0.9670  0.9774  -1.06  -3.47  1.0018
    英镑/美元            1.2460  1.2377  +0.67 -15.46  1.4738
    美元/加元            1.3385  1.3287  +0.74  -3.28  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7865  6.7955  -0.13  +3.33  6.5680
    澳元/美元            0.7654  0.7761  -1.38  +5.21  0.7275
    新西兰元/美元        0.7323  0.7384  -0.83  +7.30  0.6825
    澳元/日圆         78.450  81.570  -3.82 -10.47  87.620
    新西兰元/日圆     75.010  77.650  -3.40  -8.50  81.980
    英镑/日圆         127.74  130.22  -1.90 -27.92  177.22
    澳元/新西兰元     1.0448  1.0501  -0.50  -2.03  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/王琛/王洋/汪红英/王颖；审校 白云/王丽鑫/蔡美珍/艾茂林/于春红)

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