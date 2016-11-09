路透基点：Permira杠杆收购卓佳案贷款展开有限分销--TRLPC

路透香港11月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，七家牵头行为Permira安排一笔28亿港元优先贷款，支持Permira以64.7亿港元从东亚银行及新创建手中杠杆收购卓佳，贷款已展开有限分销。

东亚银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、高盛、汇丰、三井住友银行、及台北富邦银行为这项优先贷款的牵头行、簿记行及承销行，贷款包含一笔A部分22.1亿港元定期贷款、一笔3.9亿港元收购或资本支出贷款、及一笔2亿港元循环贷款。另设有一笔增额贷款7.8亿美元。

贷款初始混合利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码378.5个基点，平均期限4.68年。各部份贷款的利率与公司杠杆比率挂钩。

A部分贷款初次使用后的头六个月，不会调低初始利率加码幅度。

承贷2.7亿港元或以上的银行，获得最高综合收益426.6个基点，及主办行头衔，参与费用为225个基点；承贷1.5-2.69亿港元银行，获得综合收益415.9个基点，及安排行头衔，费用为175个基点。

回覆承贷期限为12月6日。周四将在香港举行一场银行会议。

消息人士称，这笔优先贷款的期限为五年，以卓佳未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约5,100万美元计划，初始杠杆比率约为5.6倍(不含并购/资本支出贷款及循环信用贷款)。

Permira也正寻求自私募股权投资公司Partners集团，融资最高达7,500万美元的夹层贷款；杠杆倍数为1.47倍。

Permira为一家全球性投资公司，以其为顾问的基金的承诺资本总额约为310亿欧元。

汇丰及Freshfields Bruckhaus Deringer为Permira的顾问团，高盛则担任东亚银行与新创建的顾问。(完)