金属期市：伦铜微跌，因特朗普可能意外赢得大选

期铜周二曾触及去年10月以来最高的5,250.50美元。

上海期交所主力期铜合约 收高3%报每吨41,600元人民币，追随LME期铜上日的涨势。

美国大选结果可能主导市场走势，但市场基本面看起来对工业金属构成支撑。

“LME的铜库存连续14天下降，过去六周内减少了34%，”澳新银行在报告中称，“这得到数据的证实，数据显示中国10月汽车销售强劲。”

中国9月新增信贷1.22万亿元人民币(1,800亿美元)，为历时九个月的信贷快速增长期添上新的一笔。最近几个月的新增信贷中很大一部分是受到房贷快速增长的推动。

不过周二公布的海关数据显示，中国10月铜进口量较前月下降14.7%至29万吨，为2015年2月以来最低。中国铜消费量约占全球总量的一半。

摩根大通10月全球制造业采购经理人指数(PMI)升至52.0的两年高位。(完)

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