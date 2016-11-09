金属期市：伦铜微跌，因特朗普可能意外赢得大选

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
期铜周二曾触及去年10月以来最高的5,250.50美元。
上海期交所主力期铜合约 收高3%报每吨41,600元人民币，追随LME期铜上日的涨势。
美国大选结果可能主导市场走势，但市场基本面看起来对工业金属构成支撑。
“LME的铜库存连续14天下降，过去六周内减少了34%，”澳新银行在报告中称，“这得到数据的证实，数据显示中国10月汽车销售强劲。”
中国9月新增信贷1.22万亿元人民币(1,800亿美元)，为历时九个月的信贷快速增长期添上新的一笔。最近几个月的新增信贷中很大一部分是受到房贷快速增长的推动。
不过周二公布的海关数据显示，中国10月铜进口量较前月下降14.7%至29万吨，为2015年2月以来最低。中国铜消费量约占全球总量的一半。
摩根大通10月全球制造业采购经理人指数(PMI)升至52.0的两年高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王兴亚；审校 王颖/白云)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。