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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,140亿韩元，已连续六日卖超

路透首尔11月9日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市卖超2,
140亿韩元。外资已连续六日卖超韩股，期间总计净卖出9,066亿韩元(7.8959亿美元)的股票
。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     11月 9日     -214.0          309.5         -126.7
    ^11月 8日      -55.5           12.6           18.7
     11月 7日     -217.8          291.4          -86.0
     11月 4日     -191.6          192.5          -11.0
     11月 3日     -205.7          339.8         -135.5
     11月 2日      -22.0          147.8         -130.1
     11月 1日       14.0           65.9          -91.2
     10月31日       10.1          131.0         -144.1
     10月28日      -33.4          -13.9           57.0
     10月27日       28.9          -24.0           -3.7
     10月26日      -82.8           29.9           57.5
     10月25日      -61.4          242.4         -187.8
     10月24日       97.0          158.6         -255.5
     10月21日       45.9           11.1          -67.0
     10月20日      109.3           17.3         -122.7
    ----------------------------------------------------
    本月以来      -892.7        1,359.4         -561.8
    ----------------------------------------------------
    今年以来     9,717.6       -6,031.9       -6,812.0
    ----------------------------------------------------
    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 王洋; 审校 于春红)

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