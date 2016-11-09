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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 15:51 BJT

英股业绩：博柏利公布上半年获利下跌24%，至1.46亿英镑

路透伦敦11月9日 - 英国时尚奢侈品牌博柏利(Burberry) 公布，上半年基本获利下跌约24%，符合预期，反映许可营收下滑及美国和香港店铺生意更难做。

该集团公布经调整后税前获利1.46亿英镑(1.8215亿美元)。

博柏利上个月公布，上半年营收下跌4%至11.6亿英镑(14.4亿美元)，因一些海外市场的疲弱需求盖过了英国本土营收的飙升。本土营收飙升主要因英镑贬值吸引更多游客。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)

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