日本股市：日经指数收跌5.4%创英退来最大单日跌幅，因特朗普几近胜选

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
东京股市在美国大选最终结果出炉之前收盘。
交易员称，投资者日益担忧特朗普可能实行保护主义政策，并退出国际贸易协议，这或将令汽车业等部分日本产业受到负面影响。
汽车板块 跌幅最大，下跌6.7%。丰田汽车 跌6.5%，本田汽车 跌7.8%，日产(Nissan)汽车 跌6.0%。
“强烈悲观情绪打压股市，日本股市可能还要遭受一周左右的进一步下跌，”Amundi Japan投资管理部门首席分析师Akio Yoshino说道。
金融股也受到影响，野村控股 跌6.2%，三菱日联金融集团(MUFG) 跌5.9%。
股市成交量和成交额都很大，并触及2月以来最高，东京证交所第一类股有38亿股股票易手，成交额为3.92万亿日圆。
日经期货 也大量交投，有268,420个合约交易，为2015年8月以来最大交易量，也是史上第四大交易量。
日本东证股价指数(TOPIX) 跌4.6%至1,301.16点，其中33个分项指数全部下跌。JPX日经400指数 跌4.6%至11,662.18。
美国大选现场直播结果情况图表：tmsnrt.rs/2fxyZV0
市场即时反应图表：tmsnrt.rs/2fXfo0L(完)
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