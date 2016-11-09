中国电力：迎峰度冬要保证重要用户电力供应，杜绝大范围停电--能源局

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月9日 - 中国国家能源局周三称，要确保迎峰度冬期间电力系统稳定运行，保证重要用户电力、热力可靠供应，坚决杜绝大范围停电、停热事故发生。坚决遏制电力事故和电力安全事件的发生。
能源局网站刊登关于做好今冬明春电力迎峰度冬工作的通知并称，各相关单位要统筹考虑迎峰度冬期间电力可靠供应和居民供热质量，对存在可再生能源消纳困难、电网调峰缺口大、热电厂单机供热等问题的地区，要合理安排电网运行方式，制定相关应急预案，降低电力系统运行风险。
在供热矛盾突出的特殊时期，要统一调配电网调峰资源，严格控制火电机组开机方式，加强联络线跨省调峰支援。
要加强热电厂供热设备运行维护，在电网调峰压力大、供热电厂单机运行的地区，要确保备用机组能够随时调用，并制定落实切实可行的热力应急保障措施。要加强供热电厂燃料管理，做好燃料的储运工作。燃料供应紧张地区，政府相关部门要加大协调力度，建立煤电互惠互保长效机制，确保供热电厂的燃料供应。
通知并要求，要根据各地区电力、热力供需情况，积极调整电源结构，控制煤电、风电新建规模和建设节奏，推进电能替代、火电灵活性改造，加快省际网际电力通道、抽水蓄能电站、储能技术示范工程的规划建设，进一步提高电网调峰、可再生能源消纳和热电厂供热能力。要借助电力体制改革机遇，稳妥推进电力辅助服务市场建设。（完）
欲览详情，请点击链接：here (发稿 李子木；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。