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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 16:33 BJT

中国电力：迎峰度冬要保证重要用户电力供应，杜绝大范围停电--能源局

路透北京11月9日 - 中国国家能源局周三称，要确保迎峰度冬期间电力系统稳定运行，保证重要用户电力、热力可靠供应，坚决杜绝大范围停电、停热事故发生。坚决遏制电力事故和电力安全事件的发生。

能源局网站刊登关于做好今冬明春电力迎峰度冬工作的通知并称，各相关单位要统筹考虑迎峰度冬期间电力可靠供应和居民供热质量，对存在可再生能源消纳困难、电网调峰缺口大、热电厂单机供热等问题的地区，要合理安排电网运行方式，制定相关应急预案，降低电力系统运行风险。

在供热矛盾突出的特殊时期，要统一调配电网调峰资源，严格控制火电机组开机方式，加强联络线跨省调峰支援。

要加强热电厂供热设备运行维护，在电网调峰压力大、供热电厂单机运行的地区，要确保备用机组能够随时调用，并制定落实切实可行的热力应急保障措施。要加强供热电厂燃料管理，做好燃料的储运工作。燃料供应紧张地区，政府相关部门要加大协调力度，建立煤电互惠互保长效机制，确保供热电厂的燃料供应。

通知并要求，要根据各地区电力、热力供需情况，积极调整电源结构，控制煤电、风电新建规模和建设节奏，推进电能替代、火电灵活性改造，加快省际网际电力通道、抽水蓄能电站、储能技术示范工程的规划建设，进一步提高电网调峰、可再生能源消纳和热电厂供热能力。要借助电力体制改革机遇，稳妥推进电力辅助服务市场建设。（完）

欲览详情，请点击链接：here (发稿 李子木；审校 林高丽)

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