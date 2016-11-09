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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月9日

11月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:17时，1港元=0.87357人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为25.05%，高于上交易日收盘的22.36%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.40      4.58      1.10
 建设银行                                          5.27      5.52      1.09
 中国银行                                          3.36      3.40      1.13
 农业银行                                          3.15      3.19      1.13
 招商银行                                         17.89     18.22      1.12
 中信银行                                          6.13      4.92      1.43
 交通银行                                          5.59      5.86      1.09
 民生银行                                          9.11      8.76      1.19
 中国人寿                                         21.80     19.06      1.31
 中国平安                                         34.71     40.15      0.99
 中国太保                                         29.80     27.50      1.24
 中信证券                                         16.66     16.94      1.13
 新华人寿                                         43.26     33.80      1.47
 海通证券                                         16.51     13.68      1.38
 华能国际                                          7.05      4.79      1.68
 大唐发电                                          3.88      2.04      2.18
 华电国际                                          4.96      3.27      1.74
 中煤能源                                          6.60      4.18      1.81
 中国神华                                         17.70     16.84      1.20
 中国石油                                          7.28      5.20      1.60
 兖州煤业                                         12.72      5.83      2.50
 中国石化                                          4.93      5.46      1.03
 上海石化                                          5.81      3.90      1.71
 中海油服                                         12.11      6.91      2.01
 仪征化纤                                          3.89      1.49      2.99
 中国铝业                                          3.99      3.07      1.49
 江西铜业                                         15.96     10.10      1.81
 洛阳钼业                                          3.88      1.77      2.51
 紫金矿业                                          3.59      2.74      1.50
 马钢股份                                          2.80      1.77      1.81
 鞍钢股份                                          4.55      4.05      1.29
 重庆钢铁                                          2.52      2.39      1.21
 海螺水泥                                         17.27     22.15      0.89
 洛阳玻璃                                         25.61      5.24      5.59
 京城机电                                         10.39      3.55      3.35
 中联重科                                          4.55      2.90      1.80
 金隅股份                                          4.57      2.90      1.80
 中国国航                                          7.37      5.11      1.65
 东方航空                                          6.25      3.50      2.04
 南方航空                                          7.08      4.37      1.85
 中国远洋                                          5.20      2.64      2.25
 中海集运                                          4.06      1.63      2.85
 中集集团                                         13.88      9.19      1.73
 中海发展                                          6.70      4.37      1.76
 宁沪高速                                          8.96     10.80      0.95
 深高速                                            8.90      7.78      1.31
 成渝高速                                          4.82      3.06      1.80
 皖通高速                                         14.92      6.27      2.72
 广深铁路                                          4.36      4.22      1.18
 中国南车                                          9.31      6.86      1.55
 中国交建                                         14.14      8.79      1.84
 中国铁建                                         10.93     10.24      1.22
 中国中铁                                          8.61      6.29      1.57
 长城汽车                                         10.39      7.25      1.64
 比亚迪                                           55.09     48.60      1.30
 广汽集团                                         25.38      9.61      3.02
 青岛啤酒                                         31.43     30.80      1.17
 白云山                                           25.44     18.94      1.54
 新华制药                                         13.69      5.75      2.73
 海信科龙                                         10.91      6.21      2.01
 南京熊猫                                         14.48      7.22      2.30
 晨鸣纸业                                          9.26      6.75      1.57
 上海医药                                         20.21     19.70      1.17
 中兴通讯                                         16.20     11.02      1.68
 东方电气                                          9.72      5.91      1.88
 潍柴动力                                         10.02     12.38      0.93
 东北电气                                          8.25      2.94      3.21
 广船国际                                         26.90     11.10      2.77
 昆明机床                                          8.11      2.64      3.52
 一拖股份                                         11.73      4.25      3.16
 北辰实业                                          4.19      2.51      1.91
 创业环保                                          8.71      4.30      2.32
 中国中冶                                          4.25      2.44      1.99
 金风科技                                         17.18     11.38      1.73
 丽珠                                             58.82     46.80      1.44
 万科                                             26.30     20.60      1.46
 郑煤机                                            6.33      3.82      1.90
 大连港                                            2.42      1.34      2.07
 山东墨龙                                         12.50      3.68      3.89
 浙江世宝                                         48.15     11.68      4.72
 复星医药                                         24.19     24.15      1.15
 光大银行                                          3.86      3.55      1.24
 东江环保                                         18.88     13.06      1.65
 上海电气                                          8.42      3.46      2.79
 广发证券                                         17.68     16.92      1.20
 华泰证券                                         20.23     16.10      1.44
 东方证券                                         15.95      7.98      2.29
 光大证券                                         16.88     11.56      1.67
 招商证券                                         18.04     12.00      1.72
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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