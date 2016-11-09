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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 16:22 BJT

《汇市简讯》特朗普胜选后，投机客料限制对欧元/美元的押注

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* 当特朗普最初看似可能获胜时，欧元/美元报1.1300

* 当新闻报导称特朗普当选美国总统时，欧元/美元跌至1.1226-1.1104

* 焦点似乎转向政治僵局减弱，因共和党大获全胜

* 欧元/美元大幅波动，限于重要水准1.1366-1.0851之内

* 大选结果应会导致大量投机押注的解除

* 净投机仓位非常可能仍是偏空

(完)

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