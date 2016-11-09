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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 17:14 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币大幅震荡收盘小涨，特朗普获胜后美元渐企稳

* 人民币缩量收涨，中间价则微跌
    * 汇价随选情大幅震荡，日内波幅近300点
    * 美元指数一度跌至一个月低点后反弹
    * 料风险事件对人民币仅有短期支撑

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月9日 - 人民币兑美元即期 周三缩量收盘小涨，日内波幅
近300点，中间价则微跌。交易员称，日内美国大选选情反复，市场避险情绪快速升温，美
元指数一度跌至一个月低点；特朗普当选美国总统后美元逐渐企稳，人民币因此收窄涨幅，
市场观望气氛较浓，成交明显清淡。

    他们并指出，稍早中国公布的10月通胀数据好于预期，但对汇市直接影响较为有限，市
场仍主要受美国大选选情左右，离岸CNH 亦大幅震荡，午后与在岸人民币的价差一
度拉升至200点以上。

    “今天自营都没怎么做，大行在给（美元）。美国大选对汇市的影响不好说持续多久，
调整过度还是会回来。”一股份行交易员称，“这是短期扰动，可能短期人民币会小幅升值
，但长期还是贬值。”    
   
    亦有中资行交易员指出，大选超出市场预期，整个金融市场都在波动，人民币波动相对
较小。但估计人民币的反弹空间有限。
    
    人民币兑美元早盘一度大涨逾200点，日高至6.7550元。午后将涨幅大部分收回。

    全球汇市方面，美元兑其他主要货币周三大跌，而墨西哥披索更是暴跌至纪录低位。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7731        6.78        0.10%
                 XS>                             
    中间价              6.7832       6.7817       -0.02%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  184.29亿美  274.43亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)     298       日低6.7848    日高6.75
                                                    5
    今年以来升贬幅度                               -4.13%
  2005年汇改以来升贬                               22.20%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         490                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.795         6.799              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.959        6.9533              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7725；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.5957、6.6147和8.4404。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/林高丽)

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