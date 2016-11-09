台湾汇市：台币震荡后微收涨，特朗普逆袭获胜吸引出口商进场抛汇

* 台币兑美元震荡后微收涨为连两日升势 * 特朗普逆袭获胜吸引出口商进场抛汇 * 明日台币波动区间料在31.400-31.550 路透台北11月9日 - 台币兑美元 周三震荡后微收涨，连续第二日上升。交易员 指出，台股受美国选情冲击大挫近3%、外资卖超台股逾百亿台币，但台币仍持在31.500区间 偏升整理，主要是从出口商进场抛汇获得支撑。但海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅 度大幅缩减，成后市隐忧。 他们表示，市场预计特朗普胜选将令美元走弱，因此随着特朗普领先幅度加大，出口商 在台币贬破31.500时抛汇意愿提高，加之避险情绪高涨带动日圆强升，投资人转而青睐持有 台币，都支撑台币趋升，表现优于韩元等亚币。至于外资仅在早盘偏向汇入，午后交投则不 明显。 〞今天就像过山车一样，行情一天就结束，明天恢复正常在区间整理。〞一位公营银行 交易员说。 另位大型银行交易员则称，现在台湾汇市多空消息夹杂，令台币方向尚未明朗，料短线 续在31.500附近盘整，静待进一步消息面指引，不过海外NDF一个月期美元/台币由折价转为 溢价，将成台币走势的一大变数。 美国共和党总统候选人特朗普击败了被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊 全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度联袂较 上日尾盘大幅缩小，其中一周及一个月天期换汇点已来到价平附近；目前一个月美元/台币 远汇 报31.456/31.486，上日收在31.270。 美元兑其他主要货币周三大跌，而墨西哥披索更是暴跌至纪录低位，因为美国共和党候 选人特朗普在胶着选情中意外胜出，导致避险情绪骤升，全球金融市场大幅波动。 多数新兴亚洲经济体货币在极度震荡的交投中亦下跌，韩元/美元 收跌1.3%至一 周低点1,149.5，上日收在1,135.0。 国际金价周三一度涨近5%，创下6月以来最大涨幅，油价触及数月低点，因特朗普在大 选中击败希拉里胜出，令全世界震惊，促使投资者纷纷撤出风险资产。 台湾股市周三收跌2.98%至8,943.20点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股再转 为大幅卖超144.08亿台币；上 交易日为买超22.02亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.400-31.550。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.459 31.507 31.420-31.560 31.480 9.67 5.87 司 元太外汇经纪公 31.458 31.506 31.428-31.559 31.460 4.43 3.77 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.000/0.020 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 -0.125/-0.085 -0.205/-0.165 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)