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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 16:49 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收低，自六个半月高点回落

东京工业品交易所(TOCOM) 4月橡胶期货 <0#2JRU:>收跌1.5日圆至每公斤188.3日圆，之前触及盘中高点197.3日圆，为4月28日以来最高。

上海期交所1月主力橡胶合约 涨485元人民币，受报每吨15,290元人民币(2,259美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)12月橡胶合约 最新报每公斤157.40美分，涨0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/王颖；审校 蔡美珍/艾茂林)

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