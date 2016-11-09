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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 17:01 BJT

香港个股：国药控股拟境内发行最多80亿元人民币应收账款资产支持证券

路透香港11月9日 - 中国药品分销商--国药控股股份有限公司 周三称，拟境内发行总金额不超过80亿元人民币的应收账款资产支持证券（ABS）。

据公告，资产支持证券分为优先顺序资产支持证券和次级资产支持证券，具体的发行规模由董事会或董事会授权人士根据公司的实际资金需求、监管要求及发行时的市场情况确定。

本次建议发行资产支持证券须待股东大会批准。

国药控股表示，发行资产支持证券旨在拓宽融资渠道，降低应收账款比例。

该股今天收跌3.95%，报35.3港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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