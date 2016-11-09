香港个股：国药控股拟境内发行最多80亿元人民币应收账款资产支持证券

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月9日 - 中国药品分销商--国药控股股份有限公司 周三称，拟境内发行总金额不超过80亿元人民币的应收账款资产支持证券（ABS）。
据公告，资产支持证券分为优先顺序资产支持证券和次级资产支持证券，具体的发行规模由董事会或董事会授权人士根据公司的实际资金需求、监管要求及发行时的市场情况确定。
本次建议发行资产支持证券须待股东大会批准。
国药控股表示，发行资产支持证券旨在拓宽融资渠道，降低应收账款比例。
该股今天收跌3.95%，报35.3港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。