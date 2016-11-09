更新版 1-台湾货币市场：股市暴跌货币市场平稳，短端利率仍保持平稳

* 隔拆利率平稳，美国大选结果令金融市场波动大 * 短票发行不多，利率大致能持平 * 投信被赎回，资金不难找，债券附买回利率持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北11月9日 - 台湾银行间拆款利率周三尚且平稳。资金调度人士指出，虽然市场紧盯着美国总统大 选结果，金融市场如股市一泄千里，波动甚大，但是货币市场以不变应万变，目前为止市场资金调度仍然平稳 。 交易员表示，美国选举结果对市场长率有影响，对台币的短率不致造成太大的波动。不过，如果特朗普当 选可能造成资金波动较大，资金流出新兴市场；周三在立法院台湾央行总裁宣示将维持金融市场的稳定。 〞开票过程是心理层面影响大一点，跟货币市场没有太大关系。〞一位票券商交易员说。 本地时间0110，台湾加权股价指数 跌3.08%,至8,933.32点；今日成交初值 为1,059.71 亿台币。 也有另一位大型的银行交易员则提到，若金融市场波动太大，主管机关入市干预，资金流量太大，也会使 市场短率有所波动。 他也指出，近期银行间拆款需求升高，且外商银行资金也不多，如果这个情况持续下去，需求再升，不排 除会将拆出利率调高。短率有趋升的可能性。 本地时间 17:29 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.459 31.507 台湾加权股价指数<.TWII 8,943.20 9,217.43 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.230% 0.174-0.230% --一周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.174-0.310% --两周拆款利率区间 0.210-0.310% 0.220-0.310% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员指出，市场资金充裕，短票到期不多。不过目前增加与银行调度的金额，银行近 期也有需求增加的情况，因而密切关注银行拆款的频率和需求。 〞很微妙啊，我们维持和银行可以轧平的情况，但都还要多打几通电话，〞一家大型票券商交易员说。 他们表示，要联络更多金融机构才能顺利轧平资金，由于目前已近年底，也不排除到季底为止都是维持稳 中需求调度偏大的情况。 今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.33%。大致同上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.330%，区间在0.31-0.335%，成交金额为32. 28亿台币；前日加权平均利率为0.328%，区间在0.25-0.35%，成交金额为57.84亿台币。上日的自保60天短票 成交加权平均利率为0.319%，区间在0.26-0.36%，成交金额为40.33亿台币。 台湾央行周三发行1,997亿台币定存单，与今日定期存单到期金额1,982亿台币相较，存单到期余额增15亿 台币。 本周到期央行定存单金额共9,600.8亿台币；本周余日的央行存单到期金额周四1,389.5亿、周五2,007.0 亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为200亿台币，累计超额准备负995亿台币、加计前期1%的超额准 备为455亿台币。 **投信资金不多, 多缺不一** 债券附买回(RP)方面，部分交易员表示，今日投信被赎回很多钱，没有新钱进来，而资金调度其他部门的 资金尚称宽松，惟利率偏高。 〞投信端我放很低，所以回钱对我影响不大，〞一位票券商交易员说。 也有交易员指出，寿险近期资金小多，有一些基金进场找券，但也有一些投信基金被赎回。整体而言，市 场多缺不一，并非一致多钱。 本周的紧缩因素还有周五10年期增额公债105/11R交割，金额300亿台币、凯基证券2亿人民币宝岛债还本 。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平。短天期银行承做公债RP利率主要落在0.28-0.29% ；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。 大型票券商与金融机构承作利率也变化不大，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附 买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完) (审校 毕晓雯)