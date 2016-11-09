欧洲汇市：英镑上扬，市场消化特朗普胜选消息

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
早盘交易中当特朗普接近胜选时英镑涨0.7%，他发表获胜演讲后英镑走势稳定。
“目前美元和英镑均是政治风险较高的货币，”CMC markets首席市场分析师Michael Hewson称。
欧元兑英镑 涨逾0.5%，早盘交易中曾触及一周高位0.9026。
“欧元因美元和英镑走势动荡而受益，”Hewson称。
尽管跌势有序，但市场仍认为特朗普当选美国总统将带来一段时间的动荡，因为他的胜选增加了政策不确定性及短期内对美国和全球经济成长的影响，而这也可能影响美联储的货币政策。(完)
(编译 蔡美珍/于春红; 审校 孙茉莉/高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。