欧洲汇市：英镑上扬，市场消化特朗普胜选消息

早盘交易中当特朗普接近胜选时英镑涨0.7%，他发表获胜演讲后英镑走势稳定。

“目前美元和英镑均是政治风险较高的货币，”CMC markets首席市场分析师Michael Hewson称。

欧元兑英镑 涨逾0.5%，早盘交易中曾触及一周高位0.9026。

“欧元因美元和英镑走势动荡而受益，”Hewson称。

尽管跌势有序，但市场仍认为特朗普当选美国总统将带来一段时间的动荡，因为他的胜选增加了政策不确定性及短期内对美国和全球经济成长的影响，而这也可能影响美联储的货币政策。(完)