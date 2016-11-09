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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 17:31 BJT

中国新债：厦门定向发行160亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京11月9日 - 中国厦门市财政局周三公告，当日采用定向承销方式发行了总额160.1415亿元人民币
的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，中标利率分别为2.70%、2.82%、3.12%和3.15%
。
    
    专项债期限包括五年和10年，利率与一般债相同；两批债均较区间下限（国债五日均值）上浮15%。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类别   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
                ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债券    13.4226        3        2.70       2.35           35           15
             20.1337        5        2.82       2.45           37           15
             20.1337        7        3.12       2.71           41           15
             13.4225       10        3.15       2.74           41           15
   小计      67.1125                                                         
 专项债券    46.5145        5        2.82       2.45           37           15
             46.5145       10        3.15       2.74           41           15
   小计       93.029                                                               
   合计      160.1415                                                              
    
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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