中国新债：厦门定向发行160亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京11月9日 - 中国厦门市财政局周三公告，当日采用定向承销方式发行了总额160.1415亿元人民币 的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，中标利率分别为2.70%、2.82%、3.12%和3.15% 。 专项债期限包括五年和10年，利率与一般债相同；两批债均较区间下限（国债五日均值）上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% ） ） ） ） ） ） 一般债券 13.4226 3 2.70 2.35 35 15 20.1337 5 2.82 2.45 37 15 20.1337 7 3.12 2.71 41 15 13.4225 10 3.15 2.74 41 15 小计 67.1125 专项债券 46.5145 5 2.82 2.45 37 15 46.5145 10 3.15 2.74 41 15 小计 93.029 合计 160.1415 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)