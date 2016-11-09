中国商品：钢铁及原材料价格再创数年高位，得益于PPI及煤价续涨

“钢价持续上涨，此刻经销商进货的热情高涨，”Wang Di说道。

钢价走高激发了对铁矿石的兴趣，据钢铁指数(TSI)，周二含铁量为62%的指标铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI上涨1.5%至每吨67.80美元，为4月21日以来的最高水平。

“高等级进口铁矿石在市场上持续受到青睐，因为买家寻求将其对高成本焦煤的曝险降到最低，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在报告中称。

大连商交所交投最活跃的1月焦煤期货 一度触及每吨1,588.50元人民币的纪录高位，收报在1,559元，涨5.7%。

焦煤提炼出的焦炭 收报每吨2,153元人民币，涨7.4%，之前一度涨至2013年2月以来的最高位2,177.50元。

中国政府大力控制煤炭产能的行动导致全国多处矿场关闭，令对国内消费者的供应受限，并令煤价在今年上涨。(完)