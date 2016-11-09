《全球汇市》特朗普胜选后美元下跌，墨西哥披索触及纪录低点

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
加元兑美元 跌至八个月低位1.3525，随后扳回日内约半数跌幅，报于1.3390附 近。 澳元兑美元 下跌1.6%至0.7637。澳元兑日圆 大跌4.3%至78.25，之 前一度录得2010年5月以来最大盘中跌幅。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1043 1.1023 +0.18 +1.69 1.0860 美元/日圆 103.46 105.14 -1.60 -14.00 120.30 欧元/日圆 114.29 115.87 -1.36 -12.40 130.47 美元/瑞郎 0.9782 0.9774 +0.08 -2.36 1.0018 英镑/美元 1.2380 1.2377 +0.02 -16.00 1.4738 美元/加元 1.3423 1.3287 +1.02 -3.01 1.3839 美元/离岸人民币 6.7968 6.7955 +0.02 +3.48 6.5680 澳元/美元 0.7665 0.7761 -1.24 +5.36 0.7275 新西兰元/美元 0.7280 0.7384 -1.41 +6.67 0.6825 欧元/瑞郎 1.0808 1.0779 +0.27 -0.72 1.0886 欧元/英镑 0.8918 0.8904 +0.16 +21.05 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.9925 9.9142 +0.79 +8.96 9.1705 美元/挪威克朗 8.2476 8.2266 +0.26 -6.70 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/艾茂林/孙茉莉/汪红英/刘秀红；审校 刘秀红/王洋/白云/屈桂娟)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。