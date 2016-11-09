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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 18:05 BJT

《全球汇市》特朗普胜选后美元下跌，墨西哥披索触及纪录低点

加元兑美元 跌至八个月低位1.3525，随后扳回日内约半数跌幅，报于1.3390附
近。 
    
    澳元兑美元 下跌1.6%至0.7637。澳元兑日圆 大跌4.3%至78.25，之
前一度录得2010年5月以来最大盘中跌幅。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1043  1.1023  +0.18  +1.69  1.0860
    美元/日圆            103.46  105.14  -1.60 -14.00  120.30
    欧元/日圆         114.29  115.87  -1.36 -12.40  130.47
    美元/瑞郎            0.9782  0.9774  +0.08  -2.36  1.0018
    英镑/美元            1.2380  1.2377  +0.02 -16.00  1.4738
    美元/加元            1.3423  1.3287  +1.02  -3.01  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7968  6.7955  +0.02  +3.48  6.5680
    澳元/美元            0.7665  0.7761  -1.24  +5.36  0.7275
    新西兰元/美元        0.7280  0.7384  -1.41  +6.67  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0808  1.0779  +0.27  -0.72  1.0886
    欧元/英镑         0.8918  0.8904  +0.16 +21.05  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.9925  9.9142  +0.79  +8.96  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2476  8.2266  +0.26  -6.70  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/艾茂林/孙茉莉/汪红英/刘秀红；审校 刘秀红/王洋/白云/屈桂娟)

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