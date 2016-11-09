英国数据：第三季贸易逆差收窄，但9月全球商品贸易逆差意外扩大

英镑兑美元和欧元在6月公投退欧后大幅下跌逾10%，其中英镑/美元触及31年低位，英镑贸易加权指数在10月又进一步跌至纪录低位。

许多制造商已经报告称在英镑汇率下跌后，海外需求上升，不过这一变化要花费些时日才能反映在贸易数据当中。通常在一国货币走低时，最先感受到的是进口成本的上涨，从而引发贸易逆差短暂扩大，之后再缩窄。

“迄今在数据中几乎没有迹象表明，英镑走低已传导至贸易量或价格方面。”统计局工作人员Hannah Finselbach说道。

中期看，在英国退欧后，英国企业将在多大程度上获得对欧盟商品和服务市场的准入权也不能确定。

一些退欧支持者认为，由于英国对欧盟存在巨大贸易逆差，因此有助于英国谈判达成一个有利的协议。英国9月对欧盟的商品贸易逆差达到创纪录的87亿英镑。

第三季英国商品出口增长1.8%，前一季为下降1.2%。第三季进口量下滑0.3%，为2015年第二季以来首度出现下降。

英国央行预估英国2019年整体出口量将从今年的2.75%放缓到仅1%，这一年将是政府希望英国正式退出欧盟的年份。2019年的进口增长年率料也将放缓到1%，2016年为增长3.25%。（完）