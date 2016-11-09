离岸人民币：香港首三季贸易结算额跌32%，存款及点心债余额亦降--金管局

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月9日 - 香港金融管理局（HKMA）文件显示，首三季经香港银行处理的人民币贸易结算额同比下跌32%，存款及点心债余额亦同告下降。
据金管局今天呈交立法会财经事务委员会的文件显示，2016年1-9月香港人民币贸易结算额共35,545亿元人民币，去年同期则为52,459亿元。9月香港人民币即时支付结算系统的平均每日交易金额达10,025亿元。
截至9月底，人民币客户存款及存款证余额分别为6,655亿及777亿元人，两者合计为7,432亿元，较2015年底下跌约26%。
金管局称，“尽管如此，香港银行体系的人民币流动性管理依然稳健，离岸人民币市场运作有序，现时的资金池规模亦足够支持大量的人民币金融中介活动和支付交易。”
人民币银行贷款余额在2016年9月底创新高，达3,074亿元，较2015年底上升约3%。未偿还人民币点心债余额为3,223亿元，较2015年底回 落约12%。
点心债券发行方面，2016年首三季发行量为335亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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