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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 18:31 BJT

东南亚股市：大跌菲律宾股市创近六个月低点，受特朗普意外胜选影响

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   361.44    -4.21   -1.15   +8.60   332.82
    新加坡                     2789.88   -30.36   -1.08   -3.22  2882.73
    马来西亚                  1647.62   -16.20   -0.97   -2.65  1692.51
    泰国                      1509.43    -0.41   -0.03  +17.19  1288.02
    印尼                      5414.32   -56.36   -1.03  +17.88  4593.01
    菲律宾                     7119.04  -188.76   -2.58   +2.40  6952.08
    越南                        670.26    -6.20   -0.92  +15.76   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/刘秀红；审校 白云/艾茂林)

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