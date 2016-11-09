国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，因裂化厂需求旺盛

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月9日 - 新加坡石脑油裂解价差周三微幅上涨，行业消息人士称，这是受裂化厂旺盛需求带动。
JBC Energy分析师在报告中称，本月乙烯裂化厂产能较上月高出50%，提升了市场的石脑油需求。
分析师称，“近期亚洲液化石油气(LPG)价格高于石脑油，更换原料可能将提供更多上涨动力。”
他们补充称，壳牌石油在新加坡的石脑油裂解装置在9月停产后又重启，亦提振了对石脑油的需求。
台塑石化进入现货市场寻求12月石脑油船货，进一步提振了价差。
交易商称，汽油需求亦走坚，斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp寻求一批12月的现货船货。
石脑油和汽油裂解价差上涨，原油价格因特朗普在美国总统大选中意外获胜而下跌。
市场达成一笔汽油交易。贡渥(Gunvor)从道达尔买入5万桶92号汽油，船期为11月29日至12月3日，价格为每桶54.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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