国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，因裂化厂需求旺盛

路透新加坡11月9日 - 新加坡石脑油裂解价差周三微幅上涨，行业消息人士称，这是受裂化厂旺盛需求带动。

JBC Energy分析师在报告中称，本月乙烯裂化厂产能较上月高出50%，提升了市场的石脑油需求。

分析师称，“近期亚洲液化石油气(LPG)价格高于石脑油，更换原料可能将提供更多上涨动力。”

他们补充称，壳牌石油在新加坡的石脑油裂解装置在9月停产后又重启，亦提振了对石脑油的需求。

台塑石化进入现货市场寻求12月石脑油船货，进一步提振了价差。

交易商称，汽油需求亦走坚，斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp寻求一批12月的现货船货。

石脑油和汽油裂解价差上涨，原油价格因特朗普在美国总统大选中意外获胜而下跌。

市场达成一笔汽油交易。贡渥(Gunvor)从道达尔买入5万桶92号汽油，船期为11月29日至12月3日，价格为每桶54.70美元。(完)

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