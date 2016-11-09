国际油市：亚洲柴油裂解价差小涨，因越南需求强劲

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月9日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周三小幅上涨，主要受原油价格下跌带动，此前特朗普意外在美国总统大选中获胜。
交易商称，越南的现货需求及Winson Oil的持续旺盛买盘亦支撑了柴油价格。
交易商称，越南PV Oil寻求购买3万立方米12月至1月交货的柴油，Saigon Petro已买入12月20至23日交货的一艘柴油船货，到岸价升水为每桶1.20美元。
Winson Oil周三在新加坡又买入105万桶含硫500ppm柴油，自9月中以来其总体买入量已超过1,000万桶。
北亚一位交易商称，在煤炭进口和集装箱出口增长之际，中国的船用油市场需求增加。
新加坡现货市场中达成八笔柴油交易，没有达成航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。