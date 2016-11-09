国际油市：亚洲柴油裂解价差小涨，因越南需求强劲

路透新加坡11月9日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周三小幅上涨，主要受原油价格下跌带动，此前特朗普意外在美国总统大选中获胜。

交易商称，越南的现货需求及Winson Oil的持续旺盛买盘亦支撑了柴油价格。

交易商称，越南PV Oil寻求购买3万立方米12月至1月交货的柴油，Saigon Petro已买入12月20至23日交货的一艘柴油船货，到岸价升水为每桶1.20美元。

Winson Oil周三在新加坡又买入105万桶含硫500ppm柴油，自9月中以来其总体买入量已超过1,000万桶。

北亚一位交易商称，在煤炭进口和集装箱出口增长之际，中国的船用油市场需求增加。

新加坡现货市场中达成八笔柴油交易，没有达成航煤交易。(完)

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