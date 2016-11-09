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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 23:11 BJT

美国各类经济指标总览--2016/11/9

美国商务部周三公布，美国9月趸售库存较前月增加0.1%，预估为增加0.2%。 
    
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                4.9  (10月)                      5.0  (9月)
 非农业就业岗位(万)                  增加16.1  (10月)                 增加19.1  (9月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.4  (10月)                     +0.3  (9月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.3  (9月)                      +0.2  (8月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.1  (9月)                      +0.3  (8月)
 实质所得(%)                             +0.2  (9月)                      -0.4  (8月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           +0.3  (9月)                      持平  (8月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI           +0.2  (9月)                      +0.1  (8月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +2.9  (第三季初值)               +1.4  (第二季终值)  
 GDP平减指数(%)                          +1.5  (第三季初值)          　　 +2.3  (第二季终值)   
 零售销售(%)                              0.6  (9月)                      -0.2  (8月)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差364.4  (9月)                 逆差404.6  (8月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第三季)                   +0.6  (第二季)
 工业生产(%)                            ＋0.1  (9月)                      -0.5  (8月修正值)
 产能利用率(%)                           75.5  (8月)                      75.9  (7月)
 初请失业金人数(万人)                    26.5  (10月29日当周)             25.8  (10月22日当周)
 联邦预算(亿美元)                   盈余330亿  (9月)                 赤字1,070  (8月)
 领先指标(%)                             +0.2  (9月)                      -0.2  (8月)
 个人所得(%)                             +0.3  (9月)                      +0.2  (8月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                +0.5  (9月)                      +0.1  (8月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加192.9  (9月)                 增加267.5  (8月修正值)
 企业库存(%)                             +0.2  (8月)                      持平  (7月)
 建筑支出(%)                             -0.4  (9月)                      -0.5  (8月修正值)
 消费者信心                             104.1  (9月)                     101.8  (8月修正值)
 房屋开工(万户)                         104.7  (9月)                     115.0  (8月修正值)
 建筑许可(万户)                         122.5  (9月)                     115.2  (8月)
 成屋销售(万户)                           547  (9月)                       530  (8月修正值)
 新屋销售(万户)                          59.3  (9月)                      57.5  (8月修正值)
 工厂订单(%)                             +0.3  (9月)                      +0.4  (8月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   -0.3  (9月)                      +0.2  (8月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                54.8  (10月)                     57.1  (9月)
 供应管理协会制造业指数                  51.9  (10月)                     51.5  (9月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.1  (9月)                      -0.1  (8月)
 进口物价(%)                             +0.1  (9月)                      -0.2  (8月)
 出口物价(%)                             +0.3  (9月)                      -0.8  (8月)
 单位劳工成本(%)                         +0.3  (第三季初值)               +3.9  (第二季修正值)
 非农业生产率(%                          +3.1  (第三季初值)               -0.2  (第二季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,199  (第二季)            赤字1,318.4  (第四季修正值)

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