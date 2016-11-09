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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 22:57 BJT

美国热股：特朗普当选美国总统后，美银和高盛等多家美国大行股价劲升

路透11月9日 - 在美国共和党总统候选人特朗普当选美国第45任总统
后，多家美国大行股价在周三早盘劲升。
    
    美国银行 在周三早盘上涨5.2%，摩根大通 上扬3.1%，
触及纪录高位72.73美元。高盛 和摩根士丹利 也升约3%。(完
)
　　

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