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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 23:47 BJT

美国热股：纳斯达克生物科技指数涨6.5%，受特朗普当选美国总统提振

路透11月9日 - 在美国共和党总统候选人特朗普当选美国第45任总统后，纳斯达克生物科技指数在周三早盘劲涨6.5%，势将录得八年来最大单日百分比升幅。CELGENE 和REGENERON 股价急升，对该指数带来最大的帮助。

CELGENE劲涨9.1%，REGENERON股价急升8.9%，BIOGEN 上扬7.6%，GILEAD SCIENCES 升5.3%。(完) 　　

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