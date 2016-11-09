版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 00:03 BJT

标题新闻：中国大连商品交易所称将在11月11日起将焦炭和焦煤品种最低交易保证金标准提高至15%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

欲浏览中国大连商品交易所相关新闻，请点击(here)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐