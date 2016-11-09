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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 00:12 BJT

标题新闻：大连商交所称11月11日起将铁矿石期货非日内交易手续费翻番，日内交易手续费维持不变

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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