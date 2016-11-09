欧洲汇市：英镑缩减涨幅，市场权衡特朗普当选美国总统对经济的影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦11月9日 - 英镑周三缩减涨幅，因特朗普在美国总统选举中意外获胜后，美元全线上涨，触及一周高位。
英镑在平盘上下方游走，盘中交投震荡，因美元兑一篮子货币日内反弹，市场权衡特朗普成为美国总统对全球经济成长的影响。
投资者对美国选举结果措手不及，之前市场消化了被视为能维持现状的候选人希拉里将获胜，现在市场正渐渐适应特朗普政策带来的不确定和他的胜利对其他民粹主义活动造成的影响。
“未来三至六个月将有一连串欧洲政治事件，”BMO Capital Markets汇市策略师Stephen Gallo说，他所指的是，英国最高法院将对英国启动退欧程序作出裁决和今年稍晚意大利举行公投，接着是法国和德国2017年大选。
英国7-9月全球贸易逆差收窄的数据被美国大选结果所盖过，英镑对该数据无甚反应。
英镑 报1.2430美元，在美国选举结果公布前报1.2547美元，为上周英镑兑美元创下七年来表现最好的一周以来的最高。
1544 GMT，欧元兑英镑 大跌逾1%，至0.8809英镑。
尽管跌势有序，但市场也在为一段时间的波动作准备，因特朗普当选可能也会影响美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。