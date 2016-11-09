欧洲汇市：英镑缩减涨幅，市场权衡特朗普当选美国总统对经济的影响

路透伦敦11月9日 - 英镑周三缩减涨幅，因特朗普在美国总统选举中意外获胜后，美元全线上涨，触及一周高位。

英镑在平盘上下方游走，盘中交投震荡，因美元兑一篮子货币日内反弹，市场权衡特朗普成为美国总统对全球经济成长的影响。

投资者对美国选举结果措手不及，之前市场消化了被视为能维持现状的候选人希拉里将获胜，现在市场正渐渐适应特朗普政策带来的不确定和他的胜利对其他民粹主义活动造成的影响。

“未来三至六个月将有一连串欧洲政治事件，”BMO Capital Markets汇市策略师Stephen Gallo说，他所指的是，英国最高法院将对英国启动退欧程序作出裁决和今年稍晚意大利举行公投，接着是法国和德国2017年大选。

英国7-9月全球贸易逆差收窄的数据被美国大选结果所盖过，英镑对该数据无甚反应。

英镑 报1.2430美元，在美国选举结果公布前报1.2547美元，为上周英镑兑美元创下七年来表现最好的一周以来的最高。

1544 GMT，欧元兑英镑 大跌逾1%，至0.8809英镑。