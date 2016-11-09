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货币新闻 | 2016年 11月 10日 星期四 01:07 BJT

USDA月报：11月9日美国农作物主要信息

路透11月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国
农作物主要信息如下:
    
    大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)      

                      2014/15    2015/16     2016/17  2016/17
                       实际值     预估       10月  　　11月
大豆
  种植(百万英亩)        83.3     82.7          83.7       83.7
  收割(百万英亩)        82.6     81.7          83.0       83.0
  单产(蒲式耳/英亩)     47.5     48.0          51.4       52.5
  产量                 3,927    3,926         4,269      4,361  
  压榨                 1,873    1,886         1,950      1,930
  出口                 1,842    1,936         2,025      2,050 
  年末库存               191      197           395        480

豆油(百万磅)
  产量                 21,399   21,960        22,525     22,290
  出口                  2,014    2,250         2,300      2,150
  年末库存              1,855    1,750         1,735      1,658 

豆粕(豆粉)(千短吨)
  产量                 45,062   44,690        46,275     45,811
  出口                 13,108   11,850        12,300     12,000
  年末库存                260      300           300        300
    
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2014/15    2015/16     2016/17  2016/17
                       实际值     预估       10月  　　11月
  种植(百万英亩)        56.8     55.0          50.2       50.2
  收割(百万英亩)        46.4     47.3          43.9       43.9
  单产(蒲式耳/英亩)     43.7     43.6          52.6       52.6
  产量                 2,026    2,062         2,310      2,310
  出口                   864      775           975        975
  年末库存               752      976         1,138      1,138


玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2014/15    2015/16     2016/17  2016/17
                       实际值     预估       10月  　　11月
  种植(百万英亩)        90.6      88.0        94.5       94.5
  收割(百万英亩)        83.1      80.7        86.8       86.8
  单产(蒲式耳/英亩)    171.0     168.4       173.4      175.3
  产量                14,216    13,601      15,057     15,226
  出口                 1,867     1,898       2,225      2,225
  年末库存             1,731     1,738       2,320      2,403(完
)
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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