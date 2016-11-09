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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 02:14 BJT

金属期市：期铜触及15个月高位，因技术性买盘和臆测特朗普政策

* 期锌触及五年高点，期铅升至2014年9月来最高

* 对美国基建计划的预期扶助市场

* 突破技术水准，期铜涨势加速

路透伦敦11月9日 - 期铜周三急升至15个月高位，拉高其他基本金属，因技术性买盘和投资者臆测特朗普当选美国总统，可能出台重大财政刺激政策和提振金属需求。

特朗普在当选总统后的演说中表示，他将着手一项重建美国基础建设的计划，将令美国经济成长翻番。

“共和党赢得参众两院的控制权，意味了这种计划可能落实，”工银标准银行分析师Tom Kendall说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨最多3.5%，触及去年7月22日来最高5,443美元，期铜收涨3.4%，报5,411美元，创下3月来最大单日涨幅。

根据经纪商Marex Spectron，LME铜多头仓位增至2011年2月来最多。

“过去几日，有短期商品交易顾问(CTA)类型买入动能，且投资者现在留意下一个水准约5,445美元，”工银标准银行的Kendall说。

铜价在过去一周上涨约10%。

“铜的技术面已开始改善，暗示转向牛市，受投机性仓位推动，”UBS WM分析师Giovanni Staunovo说。

LME期铝 升至去年6月来最高1,760美元，收涨1.3%，报1,753美元。

期镍 触及15个月高位11,660美元，收升2.8%，报11,575美元。期铅 触及去年5月来最高2,162美元，收报2,141美元，上扬0.8%。期锌 盘中触及逾五年高位2,513美元，收盘时没有成交，买盘最后报2,490美元，上涨0.5%。

期锡 没有跟随基本金属整体走势，收低1.3%，报21,275美元，昨日触及2014年8月来最高水准。(完) 　　

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