金属期市：期铜触及15个月高位，因技术性买盘和臆测特朗普政策

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 期锌触及五年高点，期铅升至2014年9月来最高
* 对美国基建计划的预期扶助市场
* 突破技术水准，期铜涨势加速
路透伦敦11月9日 - 期铜周三急升至15个月高位，拉高其他基本金属，因技术性买盘和投资者臆测特朗普当选美国总统，可能出台重大财政刺激政策和提振金属需求。
特朗普在当选总统后的演说中表示，他将着手一项重建美国基础建设的计划，将令美国经济成长翻番。
“共和党赢得参众两院的控制权，意味了这种计划可能落实，”工银标准银行分析师Tom Kendall说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨最多3.5%，触及去年7月22日来最高5,443美元，期铜收涨3.4%，报5,411美元，创下3月来最大单日涨幅。
根据经纪商Marex Spectron，LME铜多头仓位增至2011年2月来最多。
“过去几日，有短期商品交易顾问(CTA)类型买入动能，且投资者现在留意下一个水准约5,445美元，”工银标准银行的Kendall说。
铜价在过去一周上涨约10%。
“铜的技术面已开始改善，暗示转向牛市，受投机性仓位推动，”UBS WM分析师Giovanni Staunovo说。
LME期铝 升至去年6月来最高1,760美元，收涨1.3%，报1,753美元。
期镍 触及15个月高位11,660美元，收升2.8%，报11,575美元。期铅 触及去年5月来最高2,162美元，收报2,141美元，上扬0.8%。期锌 盘中触及逾五年高位2,513美元，收盘时没有成交，买盘最后报2,490美元，上涨0.5%。
期锡 没有跟随基本金属整体走势，收低1.3%，报21,275美元，昨日触及2014年8月来最高水准。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。