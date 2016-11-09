美国债市：公债收益率急升，特朗普胜选提振通胀押注

* 特朗普当选美国总统燃点对通胀上升的臆测

* 长债表现落后，30年期公债收益率升至1月来最高

* 10年期美债标售需求疲弱

路透纽约11月9日 - 美国30年期公债收益率周三创下逾五年来最大单日涨幅，因预期下任美国总统特朗普将实施保护主义贸易政策和增加财政支出，从而提振通胀。

通胀上升倾向蚕食公债价值，推高公债收益率。

美国30年期公债收益率升至10个月高位，上涨近25个基点，为2011年8月来最大单日升幅。指标10年期公债收益率也上涨，攀升至1月来最高水准，上升21个基点，为逾三年来最大单日升幅。

美国共和党总统候选人特朗普周二击败了被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。

特朗普暗示，他将增加美国基础建设支出，这可能令美国预算赤字上升，增加美国公债供应。

“债市市场人士认为，特朗普当选总统将是一个转折点，”U.S. Bank Wealth Management资深固定收益策略师Dan Heckman说。

“较长期而言，你不得不想到，如果监管要求放松，包括财政政策等其他行动，以及继续撤走货币政策，这将对公债市场不利。”

公债在隔夜市场最初上涨，之后大幅逆转走势，最容易受到通胀影响的长债表现最差。

10年期公债标售成绩不佳，进一步压底公债价格。

10年期公债得标利率高于标售前二级市场的水准。财政部标售230亿美元10年期公债，投标倍数为2.22，为2009年3月来最低。

包括外国央行在内的间接投标得标率为52.4%，是2015年1月来最低。

BMO Capital利率策略师Aaron Kohli表示，美国10年期公债负面的潜在趋势令其很难卖给投资人。

他表示，需求非常疲弱，明天30年期公债标售可能更差。

“标售数据中的每一项指标都很疲弱，比我们预期的还要差。这凸显近期大选带来的事件风险还未真正结束。”

尾盘，指标10年期公债 大跌逾一大点，收益率从周二尾盘的1.86%升至2.077%，盘中触及1月来高位2.092%。

30年期公债 重挫逾四个大点，收益率从周二的2.63%上升至2.870%，盘中触及1月来最高2.89%。

五年期/30年期公债收益率差 也扩阔至138个基点，为5月来最宽。