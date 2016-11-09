《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月9日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.97 -0.68 -0.85 2039950 京东 20.86 -0.45 -2.11 10698089 新浪 51.94 -0.35 -0.67 501642 搜狐 37.12 -0.62 -1.64 161374 网易 186.84 +2.27 +1.23 1610293 百度 161.87 -3.32 -2.01 2365937 台湾 台湾积体电路 26.26 -0.27 -1.02 1402312 联电 1.97 -0.01 -0.51 57760 日月光 5.40 -0.15 -2.70 194337 硅品精密 7.39 -0.04 -0.54 169268 和信超媒体 2.45 +0.05 +2.09 1884 友达 3.47 +0.08 +2.36 102715 中华电信 36.45 -0.15 -0.41 35298 台湾国际航电 41.91 -0.56 -1.32 601672 香港 中国移动 57.15 -0.77 -1.33 144348 中国联通 10.22 -0.23 -2.20 64601 中国电信 45.19 +0.02 +0.04 5661 中芯国际 4.04 -0.03 -0.74 3331 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻； 审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。