版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.97    -0.68    -0.85   2039950
    京东                20.86    -0.45    -2.11  10698089
    新浪              51.94    -0.35    -0.67    501642
    搜狐              37.12    -0.62    -1.64    161374
    网易             186.84    +2.27    +1.23   1610293
    百度             161.87    -3.32    -2.01   2365937
    
    台湾
    台湾积体电路       26.26    -0.27    -1.02   1402312
    联电                1.97    -0.01    -0.51     57760
    日月光              5.40    -0.15    -2.70    194337
    硅品精密           7.39    -0.04    -0.54    169268
    和信超媒体         2.45    +0.05    +2.09      1884
    友达                3.47    +0.08    +2.36    102715
    中华电信           36.45    -0.15    -0.41     35298
    台湾国际航电      41.91    -0.56    -1.32    601672
    
    香港
    中国移动           57.15    -0.77    -1.33    144348
    中国联通           10.22    -0.23    -2.20     64601
    中国电信           45.19    +0.02    +0.04      5661
    中芯国际            4.04    -0.03    -0.74      3331
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻； 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐