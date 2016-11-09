更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存上升，汽油和馏分油库存下降

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透11月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存上升，尽管炼厂产量激增且原油进口下降。
11月4日当周美国原油库存 增加240万桶，增幅超过市场预估的130万桶。
油价下滑，美国指标原油期货 价格跌0.24美元至每桶44.80美元；布兰特原油期货 亦跌0.24美元报每桶45.79美元。隔夜市场原本已经十分波动，因美国大选中共和党提名的总统候选人特朗普意外击败民主党对手希拉里。
“经历了隔夜市场的兴奋刺激，今天上午的EIA报告就显得相当平淡了，”能源数据提供商ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith说。
EIA数据显示，炼厂的原油加工量 每日增加36.9万桶，产能利用率 上升1.9个百分点。
汽油库存 减少280万桶，路透调查中分析师原本预估减少100万桶。
虽然一周原油库存增幅远远高于预期，但本周的报告对于市场的震动还是不像前一周那样大。前一周的数据显示，美国一周原油库存猛增逾1,400万桶，创1982年能源部开始持有纪录以来最大增幅。
“这份报告与我们对未来几周的预估相当一致。市场对此的反应也没什么不对，不会过于看重这份报告，”毅联汇业(ICAP)在北卡州Durham的能源专家Scott Shelton说。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少190万桶，市场预估为下降210万桶。
上周美国原油进口量 每日减少155.9万桶。
美国原油交割地库欣库存 上升2.8万桶。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。