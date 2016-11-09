更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存上升，汽油和馏分油库存下降

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路透11月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存上升，尽管炼厂产量激增且原油进口下降。

11月4日当周美国原油库存 增加240万桶，增幅超过市场预估的130万桶。

油价下滑，美国指标原油期货 价格跌0.24美元至每桶44.80美元；布兰特原油期货 亦跌0.24美元报每桶45.79美元。隔夜市场原本已经十分波动，因美国大选中共和党提名的总统候选人特朗普意外击败民主党对手希拉里。

“经历了隔夜市场的兴奋刺激，今天上午的EIA报告就显得相当平淡了，”能源数据提供商ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith说。

EIA数据显示，炼厂的原油加工量 每日增加36.9万桶，产能利用率 上升1.9个百分点。

汽油库存 减少280万桶，路透调查中分析师原本预估减少100万桶。

虽然一周原油库存增幅远远高于预期，但本周的报告对于市场的震动还是不像前一周那样大。前一周的数据显示，美国一周原油库存猛增逾1,400万桶，创1982年能源部开始持有纪录以来最大增幅。

“这份报告与我们对未来几周的预估相当一致。市场对此的反应也没什么不对，不会过于看重这份报告，”毅联汇业(ICAP)在北卡州Durham的能源专家Scott Shelton说。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少190万桶，市场预估为下降210万桶。

上周美国原油进口量 每日减少155.9万桶。

美国原油交割地库欣库存 上升2.8万桶。(完)